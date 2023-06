GoFlint lève 1,3 million d'euros pour accélérer sa croissance

(Boursier.com) — Actuellement en plein bouleversement, le marché de l'immobilier entre petit dans une nouvelle ère. C'est dans ce contexte que GoFlint, la première plateforme à démarche éco-responsable dédiée à la diffusion gratuite d'annonces immobilières des professionnels et à la recherche de biens immobiliers, annonce une levée de fonds de 1,3 million d'euros auprès de plusieurs Business Angels.

Conscient des coûts très importants auxquels font face les agents immobiliers et mandataires pour diffuser leurs annonces sur plusieurs portails, il était primordial pour GoFlint d'agir et de révolutionner le système de l'intérieur. La proptech propose ainsi une offre gratuite et illimitée de diffusion pour les professionnels sur sa plateforme responsable (des options payantes non engageantes existent pour ceux qui le souhaitent). Avec ce modèle, la diffusion des annonces coûte 100 fois moins chères que d'autres portails traditionnels...