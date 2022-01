Goboony annonce le lancement de ses services en France

(Boursier.com) — Goboony , plateforme internationale de location de camping-cars, annonce le lancement de ses services en France. Créée en 2015 par Mark de Vos et Foppe Mijnlieff, la plateforme permet aux adeptes des vacances en camping-cars de louer ou de mettre en location leurs véhicules.

Après une levée de fonds menée par la société de capital-risque No Such Ventures d'un montant de 6 millions d'euros en décembre 2021 afin de recruter une équipe en France et élaborer, avec Allianz, un système d'assurance sur mesure adapté aux touristes français, Goboony ambitionne de développer une offre adaptée au marché français.