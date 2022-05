GMBA s'associe au cabinet Nosten Avocats

(Boursier.com) — Formalisant le rapprochement désormais autorisé entre les métiers d'avocats et d'expertise-comptable, le groupe GMBA (près de 200 personnes) s'associe au cabinet Nosten Avocats, avec qui il collaborait depuis plus de 20 ans.

L'objectif : offrir à ses 2500 clients - start-up, PME, ETI, groupes, associations, fondations, ou filiales de sociétés étrangères - un accompagnement juridique, en contentieux, droit commercial, difficultés des entreprises, rapprochements/levées de fonds, fiscalité, droit social, et droit public des affaires.