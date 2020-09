Global Multi-Factor Credits : surperformance et diversification depuis 5 ans

(Boursier.com) — Car En 5 ans d'existence, la stratégie 'Robeco Global Multi-Factor' a surperformé son indice de référence, essentiellement grâce aux bonnes performances du facteur valorisation.

"Entre juillet 2015 et juin 2020, le fonds a enregistré une performance moyenne de 3,5% par an, avant frais, soit 0,3% de plus que son indice de référence, l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates couvert en euros. Associée à une 'tracking error' de 0,7% ces 5 dernières années, cette surperformance modérée mais globalement positive a permis au fonds d'atteindre un bon ratio d'information de 0,4. Fin juin 2020, notre fonds QI Global Multi-factor Credits comptait environ 900 millions d'euros d'actifs sous gestion, tandis que 1,8 milliard d'euros étaient gérés en suivant cette stratégie" commente l'établissement.

Le fonds Robeco QI Global Multi-Factor Credits offre une exposition aux facteurs faible risque, qualité, valorisation, momentum et taille sur le marché mondial des obligations d'entreprise investment grade.

Cette approche cherche à associer les avantages des produits passifs (transparence, frais compétitifs, processus d'investissement basé sur les règles, et risque neutre par rapport au marché) avec le potentiel de surperformance et l'intégration de la durabilité des solutions d'investissement gérées de manière active.

Outre la contribution positive du facteur valorisation sur les marchés du crédit, la stratégie a également bénéficié de la bonne performance des facteurs momentum, faible risque et qualité. Le facteur taille a quant à lui pesé sur les performances. De plus, le portefeuille a enregistré une volatilité de seulement 4,5% (contre 4,9% pour l'indice de référence) qui, associée à la performance plus élevée, aboutit à un meilleur ratio Sharpe (de 0,9, contre 0,7 pour l'indice de référence).

"La stratégie Global Multi-Factor Credits est l'une des plus anciennes stratégies d'investissement factoriel disponibles sur les marchés du crédit... Lancée en 2015, elle repose sur notre long historique de recherche dans ce domaine, qui a débuté à la fin des années 1990. L'objectif est d'atteindre un ratio Sharpe et un ratio d'information intéressants, en générant des surperformances tout en affichant une volatilité similaire au marché durant un cycle de crédit complet" souligne encore l'établissement.

"Nos recherches internes montrent que les performances des portefeuilles de crédits multifacteurs ont tendance à être négativement corrélées aux stratégies de crédits actives gérées de manière fondamentale, et encore plus en période de détresse sur les marchés du crédit. Par conséquent, la stratégie Global Multi-Factor Credits peut servir à diversifier un portefeuille multigérants plus large afin de stabiliser l'alpha total potentiellement généré".