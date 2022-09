Glennmont et MN lancent une stratégie d'investissement "evergreen" de 700 ME dans les énergies renouvelables

(Boursier.com) — Glennmont Partners, filiale de Nuveen ("Glennmont"), l'un des plus grands gestionnaires de fonds d'investissement au monde investissant dans les énergies propres, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa stratégie d'investissement Nuveen European Core Renewable Infrastructure (NECRI) en partenariat avec MN.

La stratégie d'investissement evergreen NECRI autorise Glennmont et MN (pour le compte de leur client PMT) à investir dans des projets d'énergies renouvelables liés à des friches industrielles sur tout le continent européen à partir du 4ème trimestre 2022. Les pays concernés sont les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, l'Italie, les pays scandinaves, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg.

MN, qui a déjà participé aux stratégies de Glennmont par le passé, investira 600 millions d'euros dans NECRI pour le compte de son client PMT.

TIAA, la société mère de Nuveen, renforcera la stratégie avec un investissement de 100 MEUR. Il s'agit de la seconde stratégie lancée par Glennmont dans le cadre de Nuveen Infrastructure, suite à son rachat par Nuveen début 2021.

Nouvelle stratégie

La nouvelle stratégie combine les 15 ans d'investissements de Glennmont dans les énergies renouvelables avec la grande expérience de MN, qui gère actuellement 175 milliards d'euros d'actifs, en gestion d'actifs et en investissements responsables. NECRI utilisera cette expertise pour identifier des technologies éprouvées et y investir, notamment dans l'éolien offshore et terrestre, le photovoltaïque, l'hydroélectricité et le stockage d'énergie.

Joost Bergsma, PDG et co-fondateur de Glennmont Partners, confirme être "ravi de pouvoir à nouveau travailler avec MN pour le lancement de notre première stratégie evergreen. Celle-ci montre la capacité de Glennmont à répondre aux besoins d'investisseurs divers avec des produits et des options d'investissement innovants et écologiques. Cette stratégie nous permettra aussi pour la première fois de nous appuyer sur l'expertise opérationnelle de notre équipe pour maximiser l'intégralité du cycle de vie d'actifs existants dans les énergies propres. Nous nous réjouissons d'accueillir bientôt de nouveaux investisseurs dans cette stratégie evergreen, dès le déploiement des financements de MN et TIIA.

Alors que l'Europe souhaite réduire sa dépendance aux importations d'énergies fossiles depuis l'étranger, nous continuerons à aider nos clients à accélérer leur transition énergétique via nos investissements."

Sebastiaan Ranner, gestionnaire de portefeuille en chef chez MN, ajoute que "le lancement de NECRI va nous permettre d'investir dans des projets d'énergies renouvelables partout en Europe et représente une étape importante pour MN et pour son partenariat avec Glennmont, qui possède de belles réussites à son actif en matière d'investissement dans les énergies propres. D'importants investissements dans les énergies propres sont nécessaires pour contrecarrer les effets négatifs du réchauffement climatique, qui empirent de jour en jour. Ce nouvel engagement de notre client PMT vient concrétiser ses ambitions en matière de décarbonisation."