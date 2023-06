Gleamer lève 27 ME en Série B pour élargir son portefeuille de solutions d'IA et accélérer son développement international

(Boursier.com) — Gleamer , leader européen dans le développement de solutions d'Intelligence Artificielle pour l'imagerie médicale, annonce un financement de série B d'un montant de 27 millions d'euros en fonds propres mené par Supernova Invest, suivi par Heal Capital avec la participation de ses partenaires historiques XAnge, Elaia, Bpifrance via les fonds Digital Venture et Fonds Ambition Amorçage Angels (F3A) de France 2030 (ex Programme d'Investissement d'Avenir - PIA), MACSF, Crista Galli Ventures, UI Investissement, ainsi que plusieurs radiologues européens. Cette opération va permettre à Gleamer d'étendre son portefeuille de solutions, de renforcer ses équipes européennes et américaines tout en accélérant son développement commercial à l'international.

Le total des fonds levés à ce jour atteint 36 millions d'euros (7,5 millions d'euros en Série A en 2020 et une levée d'amorçage d'1,5 millions d'euros en 2018).