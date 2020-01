Girardin Industrielle : ECOFIP lance sa collecte 2020

Crédit photo © Reuters

ECOFIP, expert et leader reconnu en défiscalisation et investissement industriel Outre-Mer, lancera sa campagne de collecte pour 2020, le vendredi 17 janvier 2020 à 9h au Sofitel Arc de Triomphe à Paris. Elle sera suivie d'une formation spécifique à la Girardin Industrielle.

Les investisseurs tout comme les CGP sont d'ores et déjà invités à anticiper leur souscription pour bénéficier des meilleures conditions. Explications !

ECOFIP, leader reconnu dans la défiscalisation Outre-Mer, lancera sa campagne de collecte 2020 en Girardin Industrielle, en réunissant ses partenaires CGP, le vendredi 17 janvier 2020 au Sofitel Arc de Triomphe à Paris. A cette occasion, il sera dressé le bilan de l'année 2019 durant laquelle ECOFIP a réalisé une très belle performance, avec 4300 dossiers de souscription et 62 millions d'euros collectés, permettant à 2.700 entreprises ultra-marines de financer leur développement. Il révèle tout à la fois, "un maintien des investissements dans les DOM-COM, un nombre d'entreprises ultramarines toujours aussi important et une confiance récurrente des investisseurs" explique Mélanie KABLA, Directrice du Développement.

Anticiper les souscriptions

L'offre 2020 d'ECOFIP sera également présentée, avec un rappel concernant le prélèvement à la source et le mécanisme du remboursement de l'impôt généré par la Girardin Industrielle. Avec cette nouvelle campagne qui s'ouvre, ECOFIP a un seul mot d'ordre : l'anticipation. En effet, l'opérateur souhaite que les investisseurs puissent bénéficier des meilleures conditions. C'est pourquoi, les conseillers en gestion de patrimoine partenaires, sont invités à se rapprocher de leurs clients, afin de les encourager à souscrire au plus tôt, pour profiter des meilleurs taux de rentabilités de l'année 2020 ; la production en Outre-Mer n'étant pas illimitée.

Pédagogie financière

ECOFIP incite par ailleurs son réseau de partenaires à développer la pédagogie financière autour de la Girardin Industrielle qui bénéficie d'une grande stabilité par son effectivité jusqu'au 31 décembre 2025 dans les DOM-COM. Elle devrait répondre aux besoins des Français qui recherchent à la fois de la souplesse et de la stabilité dans un environnement fiscal mouvementé. Sans notion d'engagement d'une année sur l'autre, ce placement de type "one-shot" pour le souscripteur métropolitain, est aussi un acte citoyen pour aider le développement des territoires ultramarins.

Atelier de formation pour les CGP

Un atelier de formation, sous forme de 10 questions-réponses, interviendra en deuxième partie de matinée. En effet, ECOFIP proposera à ses partenaires, un atelier de formation abordant les différents aspects du dispositif : règles de montage de la loi Girardin Industrielle, le prélèvement à la source, les dispositions juridiques, législatives et fiscales ou encore les règles de plafonnement 2020. La matinée s'achèvera par un déjeuner de débriefing...