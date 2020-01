Girardin Industrielle : belles performances d'ECOFIP

(Boursier.com) — Avec 62 millions d'euros collectés en 2019, ECOFIP a réalisé une excellente année 2019. A l'heure des bilans, le leader de la défiscalisation en Girardin Industrielle a réalisé 4.300 dossiers de souscription, permettant à 2.700 entreprises ultra-marines de financer leur développement. Explications.

La mise en place du prélèvement à la source n'aura pas détourné les contribuables métropolitains de la Girardin Industrielle... C'est ce que constate ECOFIP, spécialiste de la défiscalisation outre-mer, qui en ce début d'année, tire les enseignements de sa collecte 2019.

Un bilan positif qui révèle tout à la fois, "un maintien des investissements dans les DOM-COM, un nombre d'entreprises ultramarines toujours aussi important et une confiance récurrente des investisseurs" explique Mélanie KABLA, Directrice du Développement.

Par ailleurs, dans un climat de fortes contraintes réglementaires, le monteur offre de nombreuses garanties... Cette grande rigueur permet à ECOFIP d'afficher un taux proche de 0% de requalification fiscale à ce jour. De plus, la forte mutualisation des opérations financées et les solutions assurantielles proposées sécurisent fortement l'investissement du contribuable.

"Les souscripteurs qui font le choix de nous rejoindre, sont convaincus de la fiabilité et de la sécurité de leurs investissements grâce à notre gestion des opérations et nos nombreuses assurances; ce qui prévient et évite les risques de redressement." explique Mélanie KABLA.