Gestion : Unilever ou une biotech ?

(Boursier.com) — Selon Jérémie Fastnacht, gérant du fonds BL Equities Dividend, obtenir une performance de 10% avec une action comme Unilever achetée à valorisation raisonnable a plus de valeur qu'obtenir une performance de 10% avec une petite biotech.

La force d'un leader.

M. Fastnacht estime que le nombre de scenarios est très différent pour ces deux sociétés et la probabilité de survie/succès n'est pas du tout la même. Il indique qu'Unilever est une société rentable, au bilan solide, leader dans 81% de ses catégories/pays grâce à de nombreuses marques fortes satisfaisant chaque jour les besoins primaires de plusieurs milliards de personnes, et ce depuis des décennies. Elle bénéficie en outre d'un réseau de distribution gigantesque établi dans 190 pays, de capacités de production à moindre coût sur chaque continent et d'une énorme puissance en innovation et marketing.

Les risques...

En revanche, le gérant explique que la petite biotech a elle besoin de capitaux extérieurs et 1 chance sur x000 de voir son traitement arriver sur le marché, avant d'éventuellement devenir rentable.

Un coeur bien accroché...

Jérémie Fastnacht précise que les chemins possibles pour arriver finalement à cette performance de 10% sont également importants. Bien que la volatilité offre des opportunités aux investisseurs à long terme, la majorité des femmes et hommes sur cette planète supporte mieux les raccourcis, plutôt que les trajets comprenant une baisse de 50% au passage et nécessitant un coeur solidement accroché ainsi que le courage de ne pas vendre entre-temps...