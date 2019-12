Gestion : une nouvelle gouvernance pour l'AFG

Gestion : une nouvelle gouvernance pour l'AFG









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sur proposition de son Président Eric Pinon, le Conseil d'administration de l'AFG - Association Française de la Gestion financière, réuni le 12 décembre 2019, a nommé trois vice-présidents. qui accompagneront le Président jusqu'à la fin de son mandat en juin 2022.

Eric Pinon sera désormais entouré d'Inès de Dinechin et de Guillaume Dard, nouvellement nommés vice-présidents, et de Philippe Setbon dont le mandat de vice-président se poursuit.

Dans cette nouvelle configuration, filiales de banques, de sociétés d'assurances et sociétés entrepreneuriales, soit l'ensemble de l'origine des acteurs de l'industrie de la gestion d'actifs dans sa diversité, sont pleinement représentés dans une vice-présidence partagée. Eric Pinon, quant à lui, continuera de porter la voix de l'ensemble de la profession pour défendre les intérêts de ses membres et de leurs clients, et les représenter dans toutes les actions publiques.

La nouvelle équipe de la présidence de l'AFG poursuivra et étendra les missions engagées par le Président lors de sa réélection le 4 juin 2019 :

Inès de Dinechin s'attachera à positionner la France comme un acteur majeur de l'Asset Management international. Ceci implique que nous nous situions très en amont des réflexions sur les réglementations aux niveaux européen et international. Notre objectif est de faire valoir et faire savoir l'excellence de la formation française, aux plans structurel et culturel, utilisée partout dans le monde, pour faire que demain, les sociétés françaises de gestion d'actifs soient actrices de premier plan sur la scène internationale.

Inès de Dinechin poursuivra également son action en faveur de l'éducation financière, dans la suite des travaux qu'elle a conduit en 2019 exposés dans notre Livre Blanc.

Guillaume Dard animera l'action de l'AFG pour renforcer la compétitivité de notre industrie. En juillet 2019, l'AFG a présenté 40 propositions concrètes qui contribueraient à cet objectif. L'AFG poursuivra son action de conviction afin d'encourager leur mise en oeuvre. Cet engagement s'inscrit dans la suite des travaux menés par Guillaume Dard en 2017 lors de sa présidence de la mission "Fiscalité de l'épargne" qui identifiait les conditions nécessaires à la relance d'une épargne financière placée au service de l'économie.

Philippe Setbon se consacrera plus particulièrement aux réflexions sur les solutions d'épargne et l'investissement responsable. L'AFG s'engage concrètement sur chacun des trois piliers des enjeux ESG - Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance. Outre son implication dans le développement de l'investissement responsable, elle renforce aujourd'hui son action en matière de gouvernement d'entreprise et l'étend aux aspects sociétaux, notamment par son soutien à l'initiative HandiFormaFinance et le lancement de ses travaux sur " la diversité, vecteur de compétitivité".

Pour mener leurs missions, le Président et les Vice-présidents s'appuieront sur le Comité Stratégique de l'AFG qui sera prochainement remanié...