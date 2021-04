Gestion : un FCP apprécie les qualités de Neurones

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Durant le mois dernier, le gérant du fonds Aesope Actions Françaises a repris position sur Biomérieux et Total revenus à un niveau de valorisation attractif.

Il a également renforcé la position historique en Neurones pour la qualité de son management et de son bilan avec une trésorerie nette de plus de 200 ME.

Les principaux allégements/cessions ont porté sur Pharmagest, et Vivendi dont l'annonce du spin off d'UMG a enflammé le cours de plus de 20%...