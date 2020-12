Gestion : les préconisations de l'UPB pour 2021

Gestion : les préconisations de l'UPB pour 2021









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Selon l'Union Bancaire Privée, les obligations gouvernementales à faible risque n'offrant plus le même niveau de protection que lors des précédentes récessions, les investisseurs auront tout intérêt à opter pour une gestion dynamique des risques en 2021, en tenant compte de divers facteurs.

Dans la mesure où les marchés et les stratégies traditionnelles ne présentent plus les mêmes avantages qu'avant la pandémie, les investisseurs devront adapter leurs portefeuilles en conséquence. La maison de gestion s'attend notamment à ce que les grandes tendances séculaires continuent à monter en puissance à l'instar de la question du changement climatique, et de l'émergence d'un nouvel univers digital, tandis que les économies s'engageront sur la voie de la reprise en 2021.

UBP indique que la biotechnologie et la technologie orientée sur les consommateurs ont été des tendances privilégiées par les investisseurs cette année, d'autres secteurs d'activité liés à notre vie quotidienne se situent encore au premier stade seulement de la transition de l'économie. Les actions afficheraient en cette fin d'année des niveaux de valorisation élevés, et la gestion des risques restera donc primordiale pour les investisseurs.

Selon les gérants de l'UBP, il s'agit d'opter l'année prochaine pour une approche d'investissement privilégiant la qualité des sociétés et une gestion balancée des risques concernant les positions longues prises sur les secteurs traditionnels, avec également le recours aux stratégies long/short, en particulier pour les secteurs les plus volatils.