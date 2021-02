Gestion : les perspectives économiques 2021 selon Aviva Investors

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le scénario central de Aviva Investors pour 2021 est le suivant. La mise au point d'un certain nombre de vaccins efficaces devrait réduire considérablement l'incertitude sur les perspectives 2021. La récente résurgence des cas Covid pourrait nuire à la croissance au premier trimestre, mais plus tard en 2021, l'incertitude devrait s'estomper rapidement, avec la combinaison positive de la baisse du nombre de cas, de la réouverture des économies, de la diffusion des vaccins et du soutien continu des politiques monétaires et fiscales.

Retour au niveau d'activité pré-Covid.

Aviva Investors s'attend à ce que le niveau d'activité mondiale dépasse le niveau d'avant Covid-19 d'ici la fin du premier trimestre 2021, essentiellement grâce à la Chine. Parmi les principales économies développées hors Chine, le niveau d'activité pré-Covid devrait être atteint d'ici la fin de 2021. Cet environnement serait favorable aux actifs risqués et à une poursuite de la rotation sectorielle. Les taux longs souverains devraient remonter doucement grâce au rebond cyclique de la croissance, mais rester à des niveaux historiquement bas... Dans cette configuration, le S&P500 est prévu à +7.5% de même que l'Eurostoxx 50...