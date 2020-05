Gestion : les choix d'investissement du géant BlackRock

Gestion : les choix d'investissement du géant BlackRock









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le géant de la gestion d'actifs BlackRock fait le point sur ses choix stratégiques d'investissement par temps de crise du coronavirus.

Attention au recul des bénéfices...

L'augmentation des allocations aux actifs risqués lui paraît être une opportunité stratégique. De nombreux portefeuilles ont dévié de leur allocation d'actifs cible, il privilégie ainsi un rééquilibrage de l'exposition aux actions même si la riposte budgétaire et monétaire qui a été enclenchée a déjà provoqué un rebond significatif des indices. BlackRock considère que les actions devraient rester une source de performance essentielle au sein des portefeuilles stratégiques, même si l'on tient compte de l'évolution des fondamentaux, comme le recul des bénéfices des entreprises.

Une certaine préférence pour les obligations corporate.

Du côté du crédit, la maison de gestion indique que les valorisations ont baissé, plus que pour les actions sur une base corrigée du risque. Cela étant, certains risques ne peuvent être ignorés, tels que des défauts de paiement plus probables, en particulier sur le marché des obligations à haut rendement. Au cours des six à douze prochains mois, BlackRock marque une préférence pour les obligations d'entreprise par rapport aux actions, étant donné que les détenteurs des obligations disposent d'un droit préférentiel sur les flux de trésorerie des entreprises.

Position neutre sur les emprunts d'Etat.

Enfin, BlackRock observe une position neutre sur le plan tactique vis-à-vis des emprunts d'État, car il redoute une diminution de leur pouvoir protecteur au sein des portefeuilles, ainsi qu'une reprise de leurs rendements qui ont atteint des niveaux historiquement bas...