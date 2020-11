Gestion : DWS se veut optimiste pour 2021...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Même si le nombre de nouvelles contaminations au coronavirus reste alarmant, la société de gestion DWS envisage l'année 2021 avec beaucoup d'optimisme, tant en ce qui concerne le développement de l'économie réelle que les opportunités sur les marchés des capitaux.

Stefan Kreuzkamp, Chief Investment Officer (CIO) de DWS, a synthétisé les conditions de ces perspectives positives lors de la présentation des perspectives annuelles du gérant d'actifs, "Les attentes relatives à l'efficacité du vaccin contre la Covid-19 et à son lancement rapide seront déterminantes. La vaccination doit donc être menée à bien à grande échelle dans tout le pays au plus tard à la fin du troisième trimestre 2021. Les marchés ont intégré ce scénario optimiste dans leur évaluation, et il y aura peu de tolérance pour des erreurs" a déclaré M. Kreuzkamp.

Si ces hypothèses se concrétisent, on peut s'attendre à une reprise économique extrêmement rapide. "Nous avons déjà vu cette année à quelle vitesse l'économie a repris à la suite de la très forte chute du deuxième trimestre, après que les restrictions aient été assouplies", a déclaré M. Kreuzkamp.

"Nous nous attendons à ce que le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro retrouve son niveau d'avant la crise dès la fin de 2022. C'est extrêmement rapide en comparaison de la situation après la grande crise financière, où le retour a pris près de sept ans."

DWS prévoit une croissance économique mondiale de 5,2% en 2021 et de 5,5% dans la zone euro. La reprise sera particulièrement forte en Chine. Stefan Kreuzkamp y prévoit une croissance de 8,2% l'année prochaine.