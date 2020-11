Gestion : Clartan Associés cite 3 sociétés value encore sous-cotées...

Gestion : Clartan Associés cite 3 sociétés value encore sous-cotées...









(Boursier.com) — Selon la société de gestion Clartan Associés, la crise sanitaire a fortement impacté en 2020 les actions dites value, qui depuis le début de l'année ont perdu en moyenne 30% jusqu'à la fin octobre 2020.

Le dénouement de l'élection américaine et l'annonce de l'arrivée prochaine de plusieurs vaccins accompagnent depuis quelques semaines la reprise attendue des actions value.

Clartan Associés considère que certains titres solides sont encore sous-cotés et disposent d'un fort potentiel de rebond.

La maison de gestion évoque BNP Paribas qui baisse de 18% depuis le début de l'année et est désormais valorisé à 52% de ses fonds propres. Pourtant, la banque n'a jamais perdu d'argent depuis 20 ans, quelles que soient les crises, et affiche déjà un résultat net de 5,475 MdsE sur les 9 premiers mois de 2020. Clartan estime qu'elle devrait reprendre son versement de dividendes, soit un rendement de presque 6%.

Le no1 européen de la location-entretien d'articles textiles Elis est en train de consolider un marché très atomisé. L'exposition de son activité à 25% à l'hôtellerie a entrainé une chute de plus de 40% du titre alors que son poids dans la santé est équivalent. La société a pourtant fait preuve d'une certaine résilience, coupant rapidement dans ses coûts et innovant commercialement, pour lui permettre d'annoncer une augmentation pour 2020 de sa marge opérationnelle et de son cash-flow libre par rapport à 2019. Clartan Associés estime que ces fondamentaux devraient lui permettre de rebondir dans les mois à venir.

Enfin, Clartan Associés cite Total qui concède plus de 20% depuis le 1er janvier 2020. Outre la baisse du prix du pétrole, le titre souffre de son empreinte carbone négative. Pourtant, Total est le 2ème producteur mondial de gaz et investit dans la production d'énergie renouvelable. Enfin le titre offre un rendement proche de 7% au cours actuel.