Generali Global Infrastructure nommé 'BEST INFRASTRUCTURE MANAGER OF THE YEAR'

(Boursier.com) — Generali Global Infrastructure - boutique de gestion dédiée aux investissements en infrastructures et faisant partie de la plateforme multi-boutique de Generali Investments - reçoit une reconnaissance internationale : Le magazine britannique Insurance Asset Management lui a en effet décerné le titre de "Best Infrastructure Manager of the Year" lors des Insurance Asset Management Awards 2020, qui en sont maintenant à leur quatrième édition.

Ce prix, décerné par un jury composé de professionnels de l'assurance et de responsables de grands groupes d'assurance et financiers, a récompensé le style de gestion distinctif de Generali Global Infrastructure, axé sur les investissements responsables et à impact positif, l'attention portée au profil ESG des actifs tout au long de leur cycle de vie et l'intégration d'un modèle d'analyse ESG propriétaire dans l'évaluation des investissements potentiels.

"Nous sommes fiers d'un prix qui récompense notre approche durable des investissements dans les infrastructures. Chez GGI, nous sélectionnons les opportunités d'investissement qui génèrent un impact positif à long terme sur l'environnement, la société et les générations futures, en lien notamment avec les grands défis de la transition énergétique, la transformation numérique, la mobilité verte et les infrastructures sociales dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Tous ces secteurs conduiront nos économies vers un avenir de plus en plus durable et résilient", commente Philippe Benaroya, PDG de Generali Global Infrastructure.

Cette reconnaissance intervient dans une année 2020 où Generali Global Infrastructure s'est révélée être l'une des sociétés de gestion les plus actives au niveau international, gérant aujourd'hui des actifs d'une valeur de 3 milliards d'euros. Il y a quelques jours, GGI a également lancé deux nouveaux fonds d'infrastructure pour soutenir la reprise économique européenne, destinés aux investisseurs institutionnels qui recherchent des investissements pouvant combiner un impact positif avec des rendements attractifs et stables.

Lors de cette dernière édition des Insurance Asset Management Awards, deux autres boutiques de Generali Investments, ont été présélectionnées parmi les meilleurs gestionnaires d'actifs de l'année : Aperture Investors, un partenariat entre le groupe Generali et Peter Kraus offrant une approche sans contraintes et un modèle de commission unique, pour la catégorie "Active Manager of the Year" ; Generali Insurance Asset Management, spécialisé dans la gestion actif-passif et les stratégies LDI pour les sociétés du groupe, les compagnies d'assurance externes et les fonds de pension, pour la catégorie "Innovation Provider of the Year".