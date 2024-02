Geev annonce une levée de fonds de 4,5 ME pour accélérer son offre 'B2B'

(Boursier.com) — Geev , 1ère application de dons d'objets entre particuliers, annonce avoir réalisé une levée de fonds de 4,5 millions d'euros. L'opération réunit des partenaires historiques, dont Daphni et BNP Paribas Développement, et de nouveaux actionnaires, dont NACO, Sacha Poignonnec, Team for the Planet, ainsi que de très nombreux membres de la communauté Geev.

Cette augmentation de capital va permettre à Geev d'accélérer sur les 3 principaux axes de son développement :

- La poursuite de sa mission auprès d'une communauté qui compte plus de 5 millions d'utilisateurs inscrits à ce jour ;

- L'amélioration de l'expérience utilisateur et de l'offre d'abonnement Geev+ grâce au lancement de nouvelles fonctionnalités ;

- Le développement de l'offre "Geev Pro" auprès des professionnels du secteur du retail.