GCollec et AGICAP renforcent leur partenariat

(Boursier.com) — GCollect , la première plateforme sécurisée, économique, indépendante et 100% digitale dédiée au recouvrement des créances et AGICAP, fintech lyonnaise de gestion et prévision de trésorerie pour PME renforcent leur partenariat afin de faciliter la gestion de trésorerie des entreprises. Désormais le Chef d'entreprise pourra plus facilement déclencher une procédure officielle de recouvrement en activant GCollect via Agicap.

AGICAP est le logiciel qui permet de piloter une entreprise par la trésorerie, grâce à des prévisions fiables et un suivi en temps réel. Alors que nous traversons une période complexe, caractérisée par un climat d'incertitude absolue, les entreprises ont besoin de visibilité sur leurs flux financiers. Elles sont en attente de solutions qui leur permettent un pilotage simple et un suivi en temps réel de leur trésorerie. Sans le numérique, cette instantanéité de l'accès à l'information ne peut être obtenue.

"La dématérialisation telle que la propose Agicap permet de centraliser toute l'information sur une interface unique. Grâce à la digitalisation des données financières, les entreprises de taille plus modeste peuvent accéder à des niveaux de sécurité, de fiabilité et à des fonctionnalités de gestion de trésorerie très abouties, qui étaient auparavant, l'apanage des grandes organisations" commente l'établissement.