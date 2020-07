GCI : du nouveau !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Générale Continentale Investissements (GCI) et un fonds géré par Credit Suisse viennent d'acquérir, en VEFA dans le cadre d'une co-promotion auprès de Kaufman & Broad, Idevi et Palladio Promotion, le projet Bluebird à Montrouge (Hauts-de-Seine). Cet immeuble, situé 134-136 avenue Aristide Briand, dont la livraison est annoncée pour fin 2022, développera environ 10.200 m2 de bureaux et services neufs.

Cet immeuble Code du Travail se développera sur sept étages avec un rez-de-jardin, deux niveaux d'infrastructure offrant 119 places de parking et plus de 300m2 de terrasses sur les étages hauts de l'immeuble. Doté d'équipements de haute technicité et visant les certifications et labels environnementaux HQE Excellent, BREEAM Very Good et Effinergie+, il proposera des plateaux flexibles très lumineux variant entre 900 et 1.400 m2 permettant d'accueillir 834 postes de travail. L'ensemble immobilier bénéficiera d'un socle de services dédiés aux occupants de l'immeuble (business center, espaces de restauration, Barista café, fitness/wellness, locaux vélos, vestiaires/douches...).