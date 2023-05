GAYA a levé 2 millions d'euros auprès de Via ID et de Karmen

(Boursier.com) — GAYA , la marque spécialisée dans les vélos électriques pour les familles urbaines, a levé 2 millions d'euros auprès de Via ID et de Karmen. Un coup d'accélérateur pour se déployer dans l'hexagone et en Europe, et relocaliser sa production en France.

Cette levée de fonds va permettre à GAYA d'accélérer son déploiement sur les grandes métropoles françaises et dès 2024, européennes ; sur le volet industriel, de relocaliser son assemblage et une partie de sa production en France et enfin, de développer une nouvelle gamme, en co- construction avec ses clients, prévue pour le printemps 2024.

Pour atteindre son objectif et se positionner comme l'alternative incontournable de la mobilité des familles en ville, GAYA a levé des fonds auprès de deux acteurs du financement. Via ID, le fonds d'investissement et accélérateur de startups des nouvelles mobilités, de Mobivia, qui a investi 1,6 ME et accompagne la jeune pousse depuis son amorçage ; et Karmen, un leader du Revenue Based Financing des entreprises digitales, qui accompagne GAYA avec 400 KE.