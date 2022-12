Gay-Lussac Microcaps : Réouverture aux souscriptions

(Boursier.com) — Le fonds Gay-Lussac Microcaps va être rouvert à la commercialisation à partir du 28 octobre 2022. Ce fonds de micro-capitalisations françaises est reconnu comme l'un des plus performants dans sa catégorie. Lancé fin 2007 (part A), sa performance annualisée de 9,2% repose sur la stratégie de Gay-Lussac Gestion sur les petites et moyennes capitalisations.

Le 28 septembre 2022, l'encours du FCP Gay-Lussac Microcaps s'élevait à 88,12 millions d'euros, soit un niveau inférieur au seuil de 90 millions d'euros qui permet d'accepter de nouvelles souscriptions conformément aux dispositions prévues dans son prospectus. En conséquence, l'équipe de Gay-Lussac Gestion a décidé de rouvrir son fonds de micro-capitalisations françaises à la commercialisation à partir du 28 octobre 2022.

Lancée le 17 décembre 2007, la part A du FCP Gay-Lussac Microcaps était valorisée à 550,71 euros le 30 septembre 2022.

Pour un investisseur qui aurait souscrit à l'origine, cela représente une performance annualisée de 9,2% avant effet de la fiscalité. La volatilité du fonds sur trois ans s'établit à 13,6% contre 20% pour la moyenne des fonds de sa catégorie (source : Quantalys au 30 septembre 2022).

Ces résultats ont été obtenus grâce à l'approche de gestion stricte et normée de Gay-Lussac Gestion. Elle s'appuie sur un processus original et différencié avec la sélection de valeur, basée sur le triptyque faible volatilité-faible beta-momentum, et la construction de portefeuille en budget de risque.

Gay-Lussac Microcaps a reçu le Trophée d'Or du meilleur fonds sur dix ans investi en actions européennes en 2022.

Gay-Lussac Microcaps, SRRI 5/7, est conforme à l'article 8 de la réglementation SFDR. Titulaire du Label Relance depuis novembre 2020, il est éligible aux PEA et PEA-PME.

- Gay-Lussac Microcaps Part A ISIN: FR0010544791 /VL de 550,71 euros au 30 septembre 2022 ;

- Gay-Lussac Microcaps Part I ISIN: FR0011672757 /VL de 255 120,53 euros au 30 septembre 2022 ;

- Gay-Lussac Microcaps Part H ISIN: FR0013392115 / VL de USD 156 803,43 au 30 septembre 2022 ;

- Gay-Lussac Microcaps Part R ISIN: FR0013430550 /VL de 137,75 euros au 30 septembre 2022.