Gay-Lussac Gestion s'engage aux côtés de l'association France TUTELLE

(Boursier.com) — Forte de sa politique de gestion socialement responsable, Gay-Lussac Gestion va plus loin et incarne les valeurs familiales qui sont historiquement les siennes, de solidarité et d'engagement, en apportant son soutien concret à la cause des aidants-tuteurs familiaux en France à travers ce partenariat de mécénat.

Reconnue d'intérêt général, France TUTELLE est une association nationale qui vient en aide aux aidants-tuteurs familiaux et met à leur service sa haute expertise en matière de protection juridique pour les soutenir et les représenter.

Face à nous s'annonce un enjeu sociétal majeur dans un contexte de vieillissement de la population et de vulnérabilité en France ; plus de 60% des "tutelles" sont exercées par les familles et 11 millions d'aidants familiaux sont susceptibles d'être concernés par la protection juridique de leur proche. Nous pouvons tous un jour être désigné tuteur familial et assumer de lourdes responsabilités.

Etre écouté, informé, conseillé, orienté et guidé dans ses démarches, voici l'accompagnement humain apporté par France TUTELLE, pour mieux protéger son proche et vivre sereinement sa mission de tuteur familial.

Aurélia de La Malène, directrice générale de Gay-Lussac Gestion a commenté : "Dans la gestion privée, Gay-Lussac Gestion accompagne des familles européennes depuis près de 30 ans, parfois sur plusieurs générations. En inscrivant son action dans le temps long, Gay-Lussac Gestion veut tenir compte de la réalité du temps qui passe et des événements malheureux qui font l'histoire des familles. Gay-Lussac Gestion s'engage à leur côté pour assurer leur pérennité avec lucidité et apporter un accompagnement sincèrement humain. Soutenir les aidants-tuteurs familiaux à travers France TUTELLE s'inscrit inéluctablement dans la démarche socialement responsable de Gay-Lussac Gestion."