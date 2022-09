Gay-Lussac Gestion présente son offre salariale et retraite sur-mesure et digitalisée pour les TPE et PME

(Boursier.com) — Après deux années riches en nouveauté, ayant pris leur indépendance et atteint plus d'1,55 milliard d'actifs sous gestion en 2022, Gay-Lussac Gestion, expert de la gestion de micro et small caps, participe au salon Patrimonia 2022, rassemblant les grands professionnels de l'univers du conseil patrimonial.

Parmi plus 7.000 congressistes, les équipes de Gay-Lussac Gestion présenteront leur offre de solution d'épargne salariale et retraite 100% sur-mesure et digitalisée.

Une offre d'épargne salariale et retraite personnalisée et facilitée par le digital pour les PME et TPE

Gay-Lussac Gestion présente au grand public une offre adaptée aux besoins de tous types d'entreprises allant des plus grandes aux plus petites structures. De cette nécessité est née la personnalisation et la digitalisation de cette offre. Gay-Lussac Gestion a su répondre aux besoins des PME et TPE en mettant à disposition des services étant jusqu'alors accessibles aux grandes entreprises.

Cette offre rassemble tous les points de la réglementation afin de donner à un plus grand nombre de salariés la possibilité de jouir de ces avantages en termes d'épargne salariale et d'épargne retraite, d'accords d'intéressement et de participation, mais également des fonds d'actionnariat salarié sur le coté ou le non-coté.

Une offre sur-mesure

Gay-Lussac Gestion offre désormais aux PME et ETI des services habituellement réservés aux grands groupes : une offre entièrement sur-mesure, en architecture ouverte et qui s'adapte aux besoins spécifiques de chaque PME et de chaque ETI. Cette nouvelle offre permet à ces dernières de bénéficier d'un service dédié et d'un accompagnement personnalisé tout au long de la vie des dispositifs.

Gay-Lussac Gestion détient une gamme de fonds Maison composée de 5 axes : actions, obligataires, ou mixtes, à dimension solidaire, dont deux fonds labélisés Finansol, à laquelle vient s'ajouter une expertise en matière de tenue de compte grâce au partenariat avec Amundi, numéro 1 de la gestion administrative salariale et retraite. Le dispositif est revu chaque année afin de répondre aux attentes et à l'évolution des besoins de ces entreprises.

Gay-Lussac Gestion présentera auprès des CGP ses 3 domaines d'expertises maison : la Gestion privée, la Gestion collective et l'épargne salariale et retraite.