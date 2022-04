Gay-Lussac Europe Flex de nouveau récompensé aux Refinitiv Lipper Fund Awards

(Boursier.com) — Pour la deuxième année consécutive, Gay-Lussac Europe Flex a reçu le Refinitiv Lipper Fund Award du meilleur fonds de la catégorie "Absolute Return EUR Medium - 3 ans". Gay-Lussac Europe Flex est un fonds flexible qui vise une performance annualisée d'au moins 5% sur un horizon d'investissement supérieur à 5 ans. Il investit entre 0% et 100% en actions de l'Union Européenne avec un biais significatif vers les petites et moyennes capitalisations. Cette distinction vient saluer sa performance annualisée de 6,2%.

Gay-Lussac Europe Flex a reçu cette année encore le Refinitiv Lipper Fund Award du meilleur fonds de la catégorie "Absolute Return EUR Medium - 3 ans". Lancée le 29 septembre 2017, la part A du FCP Gay-Lussac Europe Flex était valorisée à 196,65 euros le 13 avril 2022. Pour un investisseur qui aurait souscrit à l'origine, cela représente une performance annualisée de 6,2% avant effet de la fiscalité.

Avec 71% de participation à la hausse des marchés actions et 45% à la baisse, le fonds a réalisé une performance dissymétrique en affichant une volatilité de 7,8% (Source : Quantalys - données sur trois ans au 31 mars 2022).

Emmanuel Laussinotte, président de Gay-Lussac Gestion, déclare : "Cette récompense souligne la pertinence de notre modèle d'investissement, les vertus de sa stabilité dans le temps et l'engagement de nos équipes". En effet, ces résultats ont été obtenus grâce à l'approche de gestion stricte et normée de Gay-Lussac Gestion. Elle s'appuie sur un processus original et différencié avec la sélection de valeur, basée sur le triptyque faible volatilité-faible beta-momentum, et la construction de portefeuille en budget de risque".

Au 31 mars 2022, le taux d'exposition en actions est de 44% autour des thèmes du 'pricing power', de la transition écologique et numérique, des valeurs décorrélées, et de la qualité sous-valorisée.

Gay-Lussac Europe Flex, SRRI 4/7, est conforme à l'article 8 de la réglementation SFDR. Il est noté 5 étoiles par Morningstar et Quantalys.