Gaspal Croissance Dividendes devient 'Article 8' dans le cadre de la réglementation SFDR

(Boursier.com) — Le fonds GASPAL CROISSANCE DIVIDENDES, dont les encours s'élèvent à plus de 100 Millions d'euros, renforce ses critères environnementaux et sociaux, lui permettant ainsi de se classer "article 8" dans le cadre de la nouvelle règlementation européenne SFDR.

Cette annonce s'inscrit dans la continuité de l'engagement de GASPAL GESTION, qui a adhéré en juillet 2021 aux Principes pour l'investissement Responsable (PRI) soutenu par les Nations-Unies. Gaspal Gestion souhaite, en effet, faire évoluer ses stratégies de gestion en intégrant davantage les considérations et les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Quels sont les principaux changements apportés au fonds ?

- Le fonds GASPAL CROISSANCE DIVIDENDES adopte une gestion davantage orientée vers les critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) selon une approche Best-in-Class.

- La notation ESG moyenne pondérée du portefeuille est en permanence supérieure à celle de son univers d'investissement initial après élimination de 20% des valeurs les moins bien notées.

- Le fonds exclut toute entreprise enfreignant les principes du Pacte mondial des Nations Unies.

Le fonds conserve le même objectif d'investissement : obtenir dans le cadre d'une allocation dynamique actions, principalement cotées sur la zone Euro, une performance, sur la durée de placement recommandée, supérieure à l'EUROSTOXX50 dividendes réinvestis. Les sociétés sont sélectionnées sur leur capacité à verser sur longue période, un dividende stable ou en croissance.

"Nous sommes convaincus que le respect des critères ESG permet à une entreprise d'avoir un impact significatif sur sa création de valeur à long terme", commente Christian Ginolhac, Président Directeur Général et Gérant chez Gaspal Gestion.