Garance souhaite enrichir ses équipes !

(Boursier.com) — Garance , groupe financier français et 100% indépendant en plein développement, souhaite enrichir ses équipes. En effet, dans le cadre du développement de sa stratégie omnicanale et l'annonce de sa nouvelle identité, Garance recrute environ 40 nouveaux talents pour rejoindre l'aventure et atteindre ses nouveaux objectifs. Une réelle opportunité de rejoindre une entreprise rythmée avant tout par la cohésion d'équipe.

Spécialiste en épargne, retraite et prévoyance, Garance propose à ses 270.000 adhérents, particuliers et professionnels, une offre complète ouverte à toutes et tous. Dans le cadre de son développement, le groupe recrute pour ses différentes directions près de 40 nouveaux talents, particulièrement sur la force commerciale et la relation client.

On peut ainsi retrouver de nombreuses opportunités :

- Responsable de territoire,

- Conseiller mutualiste,

- Commercial sédentaire ou itinérant,

- Chargé de la relation client

- Gestionnaire

- Chef de projet,

- Business Analyst,

- Data Abalyst

- etc.

L'ensemble des offres est à retrouver sur :

https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/garance-mutuelle/jobs

Aujourd'hui, les 221 collaborateurs de Garance évoluent au sein d'une organisation dont la culture managériale repose sur la confiance, l'engagement et le développement des compétences des équipes.

"Travailler chez Garance, c'est travailler au sein d'un groupe dans lequel le collectif a du sens et qui place chaque collaborateur en atout no1 de l'entreprise. Nous avons à coeur de bâtir un cadre de travail stimulant et propice à la performance. Ça marche et ça se voit : 81% de nos collaborateurs estiment qu'il fait bon vivre chez Garance" indique Sophie Letang Secrétaire Générale Garance

Nouvelle identité

Le groupe a levé le voile sur sa nouvelle identité, son nouveau positionnement et sa stratégie de développement. Et qui dit nouveau projet, dit également nouveaux collaborateurs pour prendre part à l'aventure. Afin d'assurer le succès de son développement, Garance recrute de nouvelles personnalités qui partagent les mêmes valeurs et qui ambitionnent d'évoluer dans une entreprise qui fait sens...

Garance, entreprise engagée et innovante se mobilise quotidiennement auprès de ses collaborateurs afin de les accompagner tout au long de leur parcours et de leur trajectoire professionnelle. Pour Garance, l'expérience collaborateur réussie, est un levier de performance pour permettre à chacun d'atteindre ses objectifs. Ainsi, Garance apporte une réelle qualité de vie au travail et propose des conditions favorables à l'épanouissement. Être collaborateur chez Garance c'est :

- Faire partie d'une entreprise performante et novatrice, avec une politique RSE ambitieuse qui repose sur des engagements concrets (par exemple avec le fonds de dotation Garance Mécénat)

- Evoluer dans une entreprise qui promeut des valeurs d'inclusion, de diversité, de solidarité et d'équité (accord collectif signé en 2022 sur la promotion des valeurs d'inclusion et de diversité au sein de Garance et la qualité de vie au travail de ses collaborateurs).

- Bénéficier d'une organisation de travail flexible, qui laisse place à l'autonomie et à la responsabilité et qui permet de concilier vie professionnelle et vie personnelle (télétravail, dispositif " parents sereins " ...).

- Appartenir à une entreprise dont la culture managériale repose sur la confiance, l'audace et la collaboration.

- Evoluer dans une entreprise apprenante où tous les collaborateurs bénéficient d'au moins une action de formation par an dans le but de développer ses compétences.

- Bénéficier d'une culture d'entreprise dynamique : parcours d'intégration qui accompagne les collaborateurs dans leur prise de poste mais aussi divers évènements internes tout au long de l'année afin de renforcer le collectif et notre ambition commune (In'Pulse Day, Garance Day, Kiday...).