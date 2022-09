Garance renforce sa stratégie de courtage et accélère son développement commercial

(Boursier.com) — Pour la deuxième année consécutive, GARANCE participe à la convention phare des professionnels du patrimoine du 29 et 30 septembre 2022 au Centre de Congrès de Lyon (stand E11). La mutuelle s'appuie sur son innovante solution GARANCE Smart Life afin de développer ses canaux de courtiers et de distributeurs partenaires et, ainsi, disposer d'un moteur commercial supplémentaire.

Après une première année consacrée à la présentation exclusive de GARANCE Smart Life - la solution qui donne du sens à l'épargne - GARANCE revient au salon Patrimonia pour dévoiler les nouveautés de sa plateforme de pilotage d'épargne et élargir son réseau de distribution.

GARANCE Smart Life se différencie des contrats d'assurance-vie classiques en organisant le contrat d'épargne autour des projets de vie et des besoins d'épargne associés. Ce passage d'une gestion orientée contrats à une gestion orientée projets transforme la relation du client à son épargne, la rendant concrète, accessible et plus proche de ses véritables préoccupations.

Afin d'optimiser son efficacité commerciale, GARANCE a renforcé ses capacités de distribution et créé, en un an, un réseau de 89 intermédiaires soigneusement sélectionnés composés de conseillers en gestion de patrimoine (CGP), conseillers en investissement financier (CIF), groupements de courtiers et courtiers de proximité. Ce réseau contribue à distribuer les produits d'épargne et de retraite de la mutuelle. Ainsi, les courtiers ont la possibilité de commercialiser le PER en points GARANCE Sérénité et d'utiliser GARANCE Smart Life afin de distribuer le contrat d'assurance-vie GARANCE Épargne.

En lien avec l'ambition stratégique de GARANCE, la solution GARANCE Smart Life a pour objectif de favoriser la collecte d'unités de compte (UC) et de rajeunir le coeur de cible de la mutuelle. Réputée pour le taux de rendement du fonds en euros du contrat d'assurance-vie multisupport GARANCE Épargne à 2,75% net de frais de gestion et hors prélèvements sociaux et fiscaux en 2021, la mutuelle capitalise sur ce nouveau moteur commercial pour développer la vente d'UC.

En effet, la solution 100% digitale permet aux courtiers et professionnels du patrimoine de fournir un accompagnement approfondi à leurs clients qui souhaiteraient diversifier leur épargne et bénéficier de meilleures perspectives à long terme grâce aux UC.