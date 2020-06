GAM remporte le prix "2020 Best Swiss Equities"

(Boursier.com) — Lors des Swiss Sustainable Funds Award, GAM Investments s'est vu décerner le prix "2020 Best Swiss Equities" (prix Actions suisses) pour sa stratégie GAM Swiss Sustainable Companies.

La cérémonie virtuelle s'est déroulée le 9 juin...

Le prix récompense une stratégie d'investissement axée sur une approche sociale et environnementale qui met l'accent sur la préservation du capital et la performance et affirme un engagement envers les générations futures. Allier l'atteinte des objectifs de développement durable, la performance et le respect des critères ESG est en train de devenir la nouvelle priorité de GAM Investments.

Peter Sanderson, Group Chief Executive de GAM a déclaré : "Nous sommes très heureux d'avoir remporté le prix du meilleur fonds en actions suisses, une récompense qui met en avant à la fois de solides performances d'investissement et notre volonté d'orienter les actifs de nos clients vers des entreprises suisses durables. Nous n'aurons de cesse de développer notre gamme, de bâtir l'historique de performance de nos produits de dernière génération et de mettre en place plus de stratégies ESG de façon réfléchie et en temps opportun".

Thomas Funk, Investment Director des actions suisses chez GAM, a précisé : "Notre équipe Swiss Equity se consacre à l'investissement durable depuis plus de 20 ans. Au cours de cette période, nous avons discuté de la durabilité lors de centaines de réunions d'entreprises et développé une connaissance approfondie des entreprises suisses et de l'investissement durable."

Le développement durable au sein des entreprises est un enjeu majeur dans les décisions d'investissement de l'équipe Swiss Equity, qui le considère comme un important facteur de différenciation et une perspective de création de valeur pour les entreprises. Grâce à son approche exclusive inspirée par les principes qui régissent la nature, elle évalue la faculté d'adaptation d'une entreprise à son contexte écologique et social et détermine si celle-ci dispose des prérequis nécessaires pour évoluer de manière viable dans un environnement concurrentiel.

Le style d'investissement de GAM dans le domaine des actions suisses repose sur la conviction qu'au fil du temps, les rendements des investissements reflètent la réussite de chaque entreprise. C'est la raison pour laquelle la stratégie s'intéresse aux entreprises qui se démarquent de leurs concurrents grâce à une vision précise, des innovations bénéficiant aux clients, une mise en oeuvre cohérente et une volonté de développer des activités à forte valeur ajoutée favorisant la croissance.

Depuis 2015, GAM Holding est signataire des Principes pour l'investissement responsable soutenus par les Nations Unies (PRI).