GAM rebaptise sa stratégie dédiée aux technologies, qui devient 'GAM Star Disruptive Growth'

(Boursier.com) — GAM Investments annonce aujourd'hui le changement de nom de sa stratégie GAM Star Technology, gérée par Mark Hawtin et son équipe, rebaptisée GAM Star Disruptive Growth pour mieux refléter sa politique et ses objectifs d'investissement à long terme.

L'indice de référence de la stratégie sera également modifié : il s'agira désormais de l'indice MSCI World Growth qui remplacera l'indice MSCI World Information Technology.

Ces dernières années, les fournisseurs d'indices ont repositionné de nombreux titres technologiques traditionnels dans des secteurs "non technologiques" ; ainsi, certaines entreprises de premier plan, telles que Google, Facebook ou Amazon, ne sont plus considérées comme "technologique " d'un point de vue sectoriel. Par conséquent, les indices purement technologiques ne saisissent plus toute l'étendue des avancées technologiques qui bouleversent actuellement de nombreux secteurs d'activité au-delà de celui de la technologie traditionnelle.

Les modifications apportées au nom du fonds et à son indice de référence permettent d'intégrer ces évolutions du marché. Plus précisément, ils garantissent que le fonds continuera de se conformer à son processus et à sa philosophie d'investissement éprouvés, tout en poursuivant son objectif : saisir les meilleures opportunités dans les sociétés et les secteurs du marché qui bénéficient des (r)évolutions technologiques.

L'équipe restera concentrée sur la sélection de titres active, afin d'identifier les opportunités de croissance et les thèmes disruptifs dans des segments comme les logiciels, l'infrastructure dans le cloud, les réseaux sociaux, la publicité, la vente au détail et les transports.

Mark Hawtin, Investment Director de GAM, explique : "Depuis le lancement de notre stratégie il y a neuf ans, nous avons observé dans les technologies une accélération rapide des changements de paradigmes d'une ampleur sans précédent. Ces profondes évolutions nécessitent de s'adapter à tous les niveaux ; elles créent de grands gagnants et de grands perdants. Nous continuerons à identifier les entreprises les plus innovantes, capables de transformer en profondeur notre façon de vivre et de travailler, qu'elles appartiennent ou non au secteur technologique. En définitive, nous cherchons à positionner le portefeuille de manière à ce qu'il profite des mutations générationnelles qui se produisent à l'échelle mondiale."

Tim Rainsford, Group Head of Sales and Distribution de GAM, ajoute : "Mark et son équipe disposent d'une expérience immense et d'un historique solide dans l'investissement au sein de sociétés de croissance, capables de déployer des technologies dans leurs activités quotidiennes pour bouleverser leurs marchés respectifs et y devenir des leaders. Les changements que nous apportons aujourd'hui reflètent l'agilité de l'équipe, la richesse de ses connaissances et sa capacité à réagir pour le compte de nos clients dans un environnement de marché en pleine évolution".

Mark Hawtin, investment director, est chargé de la gestion des fonds mondiaux à stratégie long only et long/short qui investissent dans le secteur de la technologie. Avant de rejoindre GAM Investments en octobre 2008, il a été associé et gérant de portefeuille pendant huit ans chez Marshall Wace Asset Management, où il gérait l'un des plus grands hedge funds européens axé sur la technologie, les médias et les télécommunications.

Auparavant, Mark Hawtin a travaillé sept ans chez Enskilda Securities, tout d'abord à la tête des ventes, puis en qualité de responsable des actions internationales. A ce titre, il supervisait la recherche et le négoce paneuropéens, encadrant environ un quart du personnel de la division investment banking. Il est basé à Londres.