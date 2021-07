GAM Investments rejoint l'initiative 'Net Zero Asset Managers'

(Boursier.com) — En devenant signataire, GAM s'engage à soutenir l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050, conformément aux initiatives mondiales de limiter le réchauffement climatique à 1,5oC.

L'entreprise s'engage également à soutenir les investissements alignés sur l'objectif de neutralité carbone d'ici à 2050 ou plus tôt.

Peter Sanderson, PDG du groupe, a déclaré : "La lutte contre le changement climatique est un facteur essentiel et déterminant pour la prochaine phase de transition économique, qui aura des effets considérables sur la société. Nous nous engageons à faire preuve de leadership en matière d'investissement, d'innovation et de pensée durable pour aider nos clients à maîtriser cette transition vers un environnement à faibles émissions de carbone. Nous sommes heureux de rejoindre l'initiative Net Zero Asset Managers qui fait partie de notre engagement en faveur de solutions durables différenciées et influentes pour protéger et améliorer l'avenir financier de nos clients."