GAM Holding : tête de classe

GAM Holding : tête de classe









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — GAM Holding obtient le meilleur résultat parmi les prestataires de services financiers dans l'étude zRating Corporate Governance d'Inrate.

-GAM Holding, prestataire de services financiers le mieux noté

-GAM Holding arrive à la 17e place au classement général, sur 172 sociétés cotées en Suisse, avec 71 points sur un maximum de 100

-L'étude reconnaît les améliorations apportées par GAM Holding aux modèles de rémunération depuis 2017.

"Nous sommes très heureux du résultat de l'étude zRating, qui reconnaît les efforts que nous avons fournis ces dernières années pour établir une gouvernance d'entreprise exemplaire. L'évaluation de la gouvernance d'entreprise fait partie du coeur de métier des prestataires de services financiers. Il est donc crucial pour nous, en tant que société cotée, de montrer l'exemple. Le fait d'être désigné prestataire de services financiers le mieux noté en Suisse est à la fois une confirmation de notre position de leader et une incitation à nous efforcer d'être les meilleurs dans tout ce que nous entreprenons et à créer de la valeur pour nos clients, nos actionnaires et nos employés", a déclaré David Jacob, président de GAM.

L'étude zRating d'Inrate AG a été publiée pour la 12e fois. 172 sociétés suisses cotées en bourse ont été analysées à partir de leurs rapports annuels 2019 et des assemblées générales 2020.

La notation zRating repose sur 63 critères dans les catégories "Actionnaires et structure du capital", "Droits de participation des actionnaires", "Composition du conseil d'administration (CA)/de la direction générale (DG) et politique d'information" et "Modèles de rémunération et de participation du CA/de la DG", qui sont pondérés selon un modèle de notation. Le score maximum réalisable dans chacune des quatre catégories est de 100 points...