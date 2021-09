GAM consolide son équipe actions internationales

(Boursier.com) — GAMs annonce aujourd'hui que Jian Shi Cortesi, gérante des stratégies GAM Asia Focus et GAM China Evolution, ainsi que Roberto Bottoli, gérant de la stratégie GAM Star (Lux) Merger Arbitrage, rejoignent l'équipe Actions internationales dirigée par Mark Hawtin, tout comme Swetha Ramachandran, qui gère la stratégie Luxury Brands Equity de GAM.

"Avec plus de 37 ans d'expérience d'investissement et une notation AA sur Citywire, Mark gère les stratégies GAM Star Disruptive Growth et GAM Star Alpha Technology. Mark dirigera cette nouvelle collaboration destinée à favoriser l'échange des expertises, des connaissances et des idées au sein d'une équipe qui gère désormais des actifs d'une valeur avoisinant 2,5 milliards de dollars" commente le groupe.

"Dans le cadre de cet ajustement, des ressources de recherche et d'analyse supplémentaires seront mises à disposition de l'équipe de gestion Actions internationales pour stimuler encore la réussite des stratégies actions. Nous pensons que ces innovations, qui visent à resserrer la collaboration entre nos investisseurs expérimentés, favoriseront les rendements des investissements de nos clients".

Et de poursuivre : "Au titre de ce processus d'optimisation, nous fermerons périodiquement les fonds trop petits pour être gérés efficacement ou dont nous pensons que les perspectives de croissance sont limitées. Nous avons convenu avec Gianmarco Mondani, responsable de l'équipe Non-directional Equity de Lugano, de la fermeture des fonds listés ci-dessous. Gianmarco a décidé de quitter GAM. Nous le remercions pour son engagement auprès de GAM et de ses clients" commente l'établissement.

Les fonds dont le total d'actifs sous gestion atteint environ 258 millions d'euros (au 14 septembre 2021) et qui seront fermés sont les suivants :

-GAM Star (Lux) European Alpha, GAM Absolute Return Europe Equity et GAM Star (Lux) European Momentum, gérés par Gianmarco Mondani et Paolo Longinotti ;

-GAM Star (Lux) Global Alpha, géré par Davide Marchesin et Aldo Meroni ; et

-GAM Star (Lux) Convertible Alpha, géré par Jonathan Stanford.