GAIPARE annonce un taux de rendement net de 1,90% pour le fonds en euros GAIPARE en 2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'Association GAIPARE annonce un taux de rendement net de 1,90% pour le fonds en euros GAIPARE en 2020. Ce taux est identique pour tous les contrats : Livret GAIPARE, GAIPARE II, GAIPARE Selection, GAIPARE Select F et GAIPARE Selectissimo.

Ce taux de 1,90% a pu être atteint en reprenant 6,6 ME sur la Provision pour Participation aux Bénéfices (PPB) qui s'élève dorénavant à 68,4 ME. Pour mémoire, une dotation de 26 ME avait été affectée à cette dernière en 2020.

Sur une période de 5 ans, le rendement cumulé est de 12,7 %, ce qui place le fonds en euros GAIPARE parmi les meilleurs de sa catégorie.

L'année 2020 aura été particulièrement marquée par la crise de la Covid-19 et la baisse générale du marché de l'assurance vie. La collecte globale a ainsi connu, avec 152 ME, un recul de 37%. L'encours total des contrats GAIPARE reste stable à 3,82 MdsE. Sur l'ensemble de l'année la collecte nette ressort à -54 ME avec -79 ME sur le fonds en euros et +25 ME sur les unités de comptes.

Fruits d'une sélection rigoureuse parmi les plus grands noms de la gestion d'actifs, les contrats multi-supports GAIPARE proposent une offre de 92 unités de compte, investies à hauteur de 441 ME, soit environ 12% du total, au 31 décembre 2020.