G Fund World Evolutions sélectionné dans le cadre de l'initiative ministérielle pour le financement des entreprises technologiques.









(Boursier.com) — A la suite du comité des investisseurs institutionnels français du 6 juillet, G Fund World Evolutions figure parmi les premiers fonds en titres côtés sélectionnés dans le cadre de l'initiative de financement des entreprises technologiques. Une initiative promue par le Ministère de l'Économie et des Finances, le secrétariat d'État en charge du Numérique et sous l'égide de la Présidence de la République.

Au travers de ce fonds, investi majoritairement en valeurs "Tech", Groupama AM s'inscrit dans l'engagement pris par 22 investisseurs institutionnels de contribuer à financer activement les entreprises du secteur technologique.

Le rapport intitulé "Financer la IVème révolution industrielle - Lever le verrou du financement des entreprises technologiques", rédigé par Philippe Tibi, dressait en juillet 2019, le constat d'un manque de compétences pour investir dans le financement des entreprises technologiques en France et d'une insuffisante capacité de financement au moment de l'accélération industrielle et commerciale. Pour combler cette déficience de marché, les investisseurs institutionnels français se sont engagés à investir plus de 6 milliards d'euros en faveur du financement des entreprises technologiques d'ici le 31 décembre 2022.

G Fund World Evolutions a été sélectionné par le comité technique réunissant ces investisseurs institutionnels français pour les accompagner dans leur engagement de financer les entreprises technologiques, en apportant à ces dernières les capitaux nécessaires au financement des phases d'hyper-croissance.

La vision que porte Groupama AM sur le secteur de la "global tech" s'inscrit dans un monde en mutation, sous l'influence de trois transitions : numérique, démographique et environnementale, qui sont à la base de son modèle d'intégration ESG. La philosophie d'investissement de G Fund World Evolutions est ainsi d'identifier les leaders économiques et technologiques du 21ème siècle et d'accompagner ces entreprises, françaises ou internationales, actrices des transformations de notre monde, dans leur capacité à créer de la valeur.

L'équipe de gestion a segmenté l'univers d'investissement selon trois thématiques phares en fonction des caractéristiques et perspectives spécifiques de ces entreprises : l'Evolution, la Rupture et la Révolution.

-Les entreprises "en évolution" sont celles qui s'adaptent en réinventant leurs produits / services, de leur stratégie, de leurs processus internes, de leur manière d'interagir avec leurs clients. Les secteurs dans lesquels elles opèrent sont variés : chimie, télécoms, transports....

-Les entreprises "de rupture" bouleversent leur industrie : Elles la transforment radicalement et viennent challenger les positions existantes. Certaines interviennent par exemple, dans les secteurs du low-cost et de la distribution numérique notamment.

-Les entreprises à l'origine d'une "révolution" changent le monde. Les répercutions qu'elles provoquent dépassent leur domaine d'activité.

Elles répondent souvent à un enjeu sociétal et créent un nouveau marché, à l'instar de certaines entreprises de la biotechnologie.

"Ce fonds est un fonds de conviction, développant une approche d'investissement résolument active, indépendante des benchmarks de marché et prenant en compte les critères environnementaux, sociaux / sociétaux et de gouvernance" explique Philippe Vialle, gérant actions internationales.

Le portefeuille est concentré et investi à plus de 90% dans le secteur de la tech ou entreprises utilisatrices de tech. Compte tenu de l'insuffisance de cotation d'entreprises technologiques françaises, il est investi principalement en valeurs cotées dans le monde entier mais sera amené à rééquilibrer sa répartition géographique pour soutenir le développement de l'écosystème français et européen au fur et à mesure des IPOs techs qui se présenteront. 30% du portefeuille est déjà investi dans les Small et Mid caps.