G.Finance a levé 2 ME auprès d'iXO Private Equity

(Boursier.com) — G .Finance, groupe spécialisé dans la recherche, le financement et la location de matériels roulants dédiés aux professionnels, annonce ce jour avoir réalisé une levée de fonds de 2 millions d'euros auprès d'iXO Private Equity. Grâce à cette opération, le Groupe dispose à présent des moyens complémentaires nécessaires au renforcement de sa croissance via l'ouverture de filiales dans plusieurs régions françaises.

Fondé en 1998 à Gradignan par Vincent Goisque et aujourd'hui présidé par Jérôme Salles, G.Finance est spécialisé dans le financement, le négoce et la location de matériels mobiliers roulants pour de nombreux secteurs : travaux publics, transports, déchets, travaux agricoles et forestiers, etc.