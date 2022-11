Fygr : lève 2 millions d'euros

(Boursier.com) — François Menjaud et Geoffrey Laird ont créé Fygr lors du premier confinement, début 2020 : une solution clé-en-main de suivi, gestion et prévision de trésorerie pour les dirigeants de petites et moyennes structures, et pour les cabinets d'expertise-comptable. Deux ans plus tard, la société a déjà accompagné un millier de dirigeants, une centaine de cabinets d'expertise-comptable, et vient de conclure une levée de fonds (Seed) à hauteur de 2 millions d'euros pour connecter son produit aux logiciels préférés des dirigeants d'entreprise.