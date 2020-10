Fundimmo franchit une nouvelle étape dans la démocratisation de l'investissement en ligne

Fundimmo franchit une nouvelle étape dans la démocratisation de l'investissement en ligne









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Avec 184 millions d'euros collectés au S1 2020*, en croissance de +43% par rapport au S1 2019 malgré la crise sanitaire, le crowdfunding immobilier séduit et se démocratise en démontrant sa capacité à générer des performances durables. Investissement jugé parmi les plus attractifs, notamment grâce à son rendement et sa simplicité de souscription, il est aujourd'hui connu par plus d'1/3 de Français aux usages toujours plus digitalisés : 34% seraient prêts à y investir via un smartphone et 10% estiment prioritaire d'être autonomes dans la gestion de leurs investissements en ligne.

Pionnier de la démocratisation en cours, la plateforme Fundimmo s'enrichit de nouvelles fonctionnalités clés afin d'optimiser et de fluidifier ses processus de souscription. Parmi les principales nouveautés, une nouvelle étape dans son partenariat avec le prestataire de paiement MangoPay lui permet désormais de proposer des portefeuilles électroniques sécurisés que les utilisateurs de la plateforme pourront créditer instantanément par carte bancaire (à hauteur de 3.000 euros) ou en quelques heures via un IBAN unique et nominatif. L'objectif : offrir aux investisseurs français une expérience digitale hautement intuitive et continuer ainsi à démocratiser largement l'investissement en ligne.

À mi-chemin entre la Proptech et la Fintech, Fundimmo concrétise sa transition par la mise en ligne d'une nouvelle plateforme et officialise, par la même occasion, une nouvelle identité visuelle...