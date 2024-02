Fruggr annonce une augmentation de capital de 1,3 ME

(Boursier.com) — Fruggr , entreprise à mission de l'ESS engagée au service des entreprises pour une performance numérique durable, annonce une augmentation de capital de 1,3 million d'euros.

Alors que la startup greentech bretonne affiche de bons résultats et enregistre un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros en 2023, cette augmentation de capital, réalisée uniquement auprès de ses investisseurs historiques, vient réaffirmer la confiance et le soutien de ces derniers à fruggr.

En effet, celle qui accompagne aujourd'hui un tiers du CAC40 et nombre de grands groupes leader dans leur souhait d'améliorer concrètement leur empreinte numérique, va ainsi pouvoir accélérer encore le déploiement de sa mission : permettre la diminution tangible de l'impact environnemental et social des activités numériques des entreprises et administrations.