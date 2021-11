(Boursier.com) — FRI Auvergne-Rhône-Alpes accompagne Jet Metal Technologies dans une nouvelle phase de développement. Cette opération permet notamment à l'entreprise spécialiste de la métallisation par pulvérisation d'approfondir la diversification de son offre et d'accélérer son développement à l'international.

Basée à Champagne-au-Mont-d'Or (69), Jet Metal Technologies est une entreprise spécialisée dans le traitement de surface par métallisation. Créée en 2007 par Samuel Stremsdoerfer, l'entreprise familiale s'appuie sur une technologie initialement développée par Guy Stremsdoerfer au sein du laboratoire LTDS de l'Ecole Centrale de Lyon, le père du fondateur.

Jet Metal Technologies est devenu l'un des leaders du marché de la décoration métallique haut de gamme sur verre (bouteilles de spiritueux, flacons de parfum, etc.) grâce à son procédé de métallisation par pulvérisation et se différencie de ses concurrents par une technologie extrêmement flexible, adaptable, et écologiquement responsable. L'entreprise se positionne comme un fournisseur d'équipements de production et de consommables pour ses clients qui travaillent avec les grands noms des spiritueux et de la cosmétique de luxe. Exerçant dans un marché en pleine essor, Jet Metal Technologies emploie aujourd'hui 25 salariés et réalise un chiffre d'affaires de 6 ME, dont 75% à l'export.

Le soutien de FRI Auvergne-Rhône-Alpes permettra à Jet Metal Technologies de poursuivre son développement selon deux axes prioritaires. L'entreprise souhaite tout d'abord adresser le marché nord-américain du packaging cosmétique en mettant en place une joint-venture avec son partenaire local MC Plasticos. Parallèlement, Jet Metal Technologies prévoit d'investir dans son outil industriel pour pouvoir proposer en direct le service de métallisation à de nouveaux marchés dans les domaines des télécommunications (antennes RF) ou des textiles techniques.