FreshToHome clôture un financement de série D de 104 M$ dont Amazon Smbhav Venture Fund est l'investisseur principal

(Boursier.com) — FreshToHome , la plus grande marque de consommation en ligne entièrement intégrée de viande et de poisson frais sans conservateurs ni résidus d'antibiotique au monde, vient de clôturer un financement de série D de 104 millions de dollars dont Amazon Smbhav Venture Fund est l'investisseur principal. Des investisseurs actuels de FreshToHome, notamment Iron Pillar, Investcorp, Investment Corporation of Dubai (le principal organe d'investissement du gouvernement de Dubaï), Ascent Capital et d'autres ont également participé à ce financement.

Parmi les nouveaux investisseurs figurent E20 Investment Ltd, Mount Judi Ventures et Dallah Albaraka. JP Morgan était agent de placement de FreshToHome pour la levée de fonds