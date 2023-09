FreemiumPlay annonce une levée de fonds de 2 ME pour accélérer son développement en France et à l'étranger

(Boursier.com) — 5 ans après son lancement, FreemiumPlay, acteur de solutions cadeaux numériques 100% dédiées aux loisirs et divertissement payants en ligne, annonce sa première levée de fonds de 2 MEUR bouclée auprès d'Elevation Capital Partners. Une nouvelle étape pour la société, qui compte déjà plus de 80 éditeurs partenaires de renom à son catalogue, plus de 200 entreprises clientes et 100.000 utilisateurs.

Rentable et autofinancée depuis sa création, FreemiumPlay va profiter de cette levée de fonds pour recruter au sein de son siège basé à Bordeaux, asseoir sa position de leader sur son segment en BtoBtoC (entreprises et CSE) et développer sa présence en France et en Europe.