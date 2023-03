Freedom Holding Corp annonce avoir achevé la vente de ses actifs russes et cessé toute activité en Russie

(Boursier.com) — Freedom Holding Corp. (FRHC), à l'origine de Freedom Finance Europe, l'une des principales sociétés de finances personnelles numériques, annonce avoir achevé la vente de ses actifs russes et cessé toute activité en Russie. L'accord de vente de Freedom Finance Investment Company (IC) et de Freedom Finance Bank a été approuvé par la Banque centrale russe.

Maxim Povalishin, qui occupait précédemment le poste de directeur général adjoint et membre du conseil d'administration de Freedom Finance Investment Company, a acheté 100% du capital social des deux sociétés. Dans le cadre d'une restructuration à grande échelle annoncée en juin 2022, Freedom Holding Corp. a également racheté à Freedom Finance IC une participation de 90,43% dans la société Freedom Finance JSC, basée au Kazakhstan, qui est désormais entièrement détenue par la holding.

La décision de Freedom Holding Corp. de vendre des actifs russes - représentant la plus grande partie des activités de la holding - fait suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, comme l'explique le dirigeant et fondateur de la société, Timur Turlov, dans une interview accordée à l'édition lettone du magazine Forbes. Plus tôt en 2022, Monsieur Turlov a renoncé à sa citoyenneté russe.

Depuis le premier jour des hostilités en Ukraine, Freedom Finance Europe et Timur Turlov à titre personnel ont apporté un soutien humanitaire actif au peuple ukrainien, transférant un total d'environ 8 millions d'euros à des organisations caritatives ukrainiennes, pour financer des ambulances de réanimation, des équipements médicaux et des produits de première nécessité.