Freedom Holding Corp a conclu un accord pour acquérir la banque d'investissement américaine Maxim Group

(Boursier.com) — Freedom Holding Corp. (FRHC), fondateur de Freedom Finance Europe, a conclu un accord pour acquérir la banque d'investissement américaine Maxim Group et sa filiale dédiée au conseil, Maxim Financial Advisors. Le montant total de la transaction, qui sera payé en espèces et en actions, s'élèvera à environ 400 millions de dollars.

Cette acquisition permettra à Freedom Holding Corp. d'étendre considérablement sa présence sur les marchés capitalistiques et d'accroître ses capacités en matière de banque d'investissement et de recherche. L'opération s'inscrit dans la stratégie d'expansion internationale du holding, dont l'un des volets a été l'acquisition en 2020 du courtier américain Prime Executions, qui est membre de la Bourse de New York (NYSE).

Maxim Group est une banque d'investissement de premier plan dont le siège est à New York, offrant une large gamme de services bancaires d'investissement aux entreprises en croissance et axées sur l'innovation dans le monde entier. Fondé en 2002, le groupe est enregistré en tant que courtier auprès de la US Securities and Exchange Commission et est membre du NASDAQ Stock Market, de la Financial Institutions Regulatory Authority (FINRA) et d'autres organisations.

Timur Turlov, PDG de Freedom Holding Corp, commente l'opération : "Nous cherchons à étendre notre présence mondiale. Ce faisant, nous comprenons qu'une présence significative sur le marché américain est un élément essentiel de cette stratégie. Cette importante transaction avec Maxim Group accélérera considérablement notre croissance et nous aidera à développer nos activités aux États-Unis".