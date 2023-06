Freedom Finance Europe propose une épargne à long terme pouvant atteindre 3,6% par an en euros

(Boursier.com) — Freedom Finance Europe annonce le lancement de nouveaux plans d'investissement à long terme qui offrent aux clients un moyen sûr et pratique de générer des intérêts en EUR et en USD ainsi que des taux d'intérêt plus élevés sur les placements à terme fixe. Générant jusqu'à 3,6% par an en EUR et jusqu'à 5,8% par an en USD, cette nouvelle option d'investissement n'est soumise à aucune limite quant au montant maximum du placement. Ces taux d'intérêt sont bien plus élevés que les rendements des dépôts actuellement offerts par la plupart des banques et des sociétés de courtage européennes.

Dans ce contexte, Thomas Jaquet, Responsable du développement du réseau France chez Freedom Finance Europe, réagit : "Le nouveau produit d'épargne à long terme offre un taux d'intérêt inégalé, ce qui en fait une alternative sûre et rentable aux dépôts traditionnels. Chez Freedom Finance Europe, nous sommes fiers de mettre ce produit à la disposition d'un public plus large, permettant ainsi à nos clients de préserver et de faire fructifier leur capital, même en période de volatilité des marchés."

Le nouveau plan d'investissement à long terme propose des placements fixes de 3, 6 et 12 mois. Les taux d'intérêt sont actualisés sur la base du LIBOR (London Interbank Offered Rate).

Avec un solde minimum de 1.000 euros ou USD, les nouveaux plans d'épargne à long terme sont conçus pour maximiser les flux de revenus passifs des clients. Pour les placements supérieurs à 100.000 EUR ou USD, il y a un bonus supplémentaire allant jusqu'à 0,5% par an, ce qui augmente encore le taux d'intérêt global.

Cette nouvelle offre complète le produit d'épargne existant du Compte D, qui rapporte 2,5% par an en EUR et 3% par an en USD, avec une régularisation quotidienne et un plan à durée indéterminée.