France Valley réalise une opération portant sur 756 hectares de forêts en Lituanie

(Boursier.com) — Premier investisseur privé en forêts françaises, la société de gestion de portefeuille France Valley (agrément AMF GP-14000035) a engagé en 2019 une démarche visant à élargir son univers d'investissement aux actifs forestiers européens au regard d'un cahier des charges rigoureux. Cette démarche se concrétise aujourd'hui à travers l'acquisition d'un portefeuille de forêts situées en Lituanie pour une surface totale de 756 hectares.

"Déployer nos expertises sur les forêts européennes, souligne Arnaud Filhol, directeur général et directeur des investissements de France Valley, nous permet non seulement d'obtenir plus de profondeur sur un marché mécaniquement cantonné mais également d'accroître le degré de diversification au sein des solutions d'investissement que nous proposons à nos clients."

Membre de l'Union européenne depuis 2004, la Lituanie dispose d'un couvert forestier qui représente un tiers de son territoire, principalement composé de pins, de bouleaux et d'épicéas. De plus, cet état de 3 millions d'habitants jouit d'un cadre juridique stable.

"La Lituanie, poursuit Arnaud Filhol, se présente comme un marché forestier intermédiaire. S'il bénéficie de fortes compétences sylvicoles et d'une filière bien organisée à l'image de ce que l'on rencontre en Scandinavie, il affiche cependant des valorisations plus faibles qu'en Finlande ou en Suède."

Ce portefeuille de 756 hectares, peuplé des trois essences les plus répandues sur le territoire, sera géré par HD Forest, une entreprise danoise particulièrement bien implantée au sein des trois Pays baltes, France Valley demeurant naturellement le seul donneur d'ordre. Par ailleurs, cette première acquisition européenne sera portée par le véhicule France Valley Revenu Europe, un support d'investissement créé en 2021.

"Outre l'intérêt croissant des clients patrimoniaux pour l'actif forestier, souligne Arnaud Filhol, nous sommes de plus en plus sollicités par les investisseurs institutionnels qui souhaitent consacrer une partie de leurs investissements à cette classe d'actif disposant de nombreuses vertus, tant sur le plan financier qu'écologique. Le deal-flow dont nous disposons à présent au sein des pays de l'Union européenne va nous permettre de pouvoir absorber ses investissements mais également créer des fonds dédiés selon des besoins spécifiques. Nous devrions tout prochainement communiquer sur la réalisation de nouvelles acquisitions."

Il y a plusieurs mois, France Valley a considérablement renforcé son équipe d'investissement dédiée aux actifs forestiers. Elle est à présent constituée de cinq professionnels au profil international.