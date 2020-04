France : record de transactions boursières en mars chez ING !

France : record de transactions boursières en mars chez ING !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ING en France a fait part d'un record de transactions boursières au mois de mars. ING a ainsi vu le nombre de transactions en bourse de ses clients multiplié par 4 par rapport au niveau mensuel moyen constaté depuis début 2019. "Il s'agit d'un phénomène inédit et surtout très soutenu... Au moment du Brexit ou de l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, une hausse sensible du niveau de transactions avait été notée, mais il s'agissait de phénomènes de courte durée alors que la hausse est ici plus constante dans le temps", explique Julien Schahl, responsable Placements et Epargne chez ING en France.

Les ouvertures de comptes ont été multipliées par 6... Elles concernent pour moitié des ouvertures de PEA et pour moitié des comptes titres. "La forte volatilité des marchés et la baisse de la Bourse, avec des valeurs qui ont parfois chuté de 50% en quelques semaines, semblent être vues comme une opportunité de rentrer sur les marchés financiers à ce niveau de valorisation pour certains clients" poursuit Julien Schahl.

Concernant les autres produits d'épargne, les Français continuent d'investir dans des produits liquides comme les livrets qui ont vu leurs versements croître de 20% en moyenne en mars 2019 chez ING.

"Enfin, en assurance-vie, nous avons noté un peu plus de rachats que d'habitude, principalement les 3 premières semaines, sans impact particulier sur l'attractivité des unités de compte", conclut Julien Schahl.