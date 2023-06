France Active annonce trois levées de fonds

(Boursier.com) — Les assemblées générales des entités de France Active du 31 mai ont acté trois levées de fonds : 10 millions d'euros pour l'association nationale, 10 millions d'euros pour sa société de Garantie, et 200 millions pour sa société d'Investissement.

France Active est le 1er mouvement associatif dédié à l'entrepreneuriat inclusif et durable, l'association développe une approche solidaire dans le conseil, le financement et la connexion des entrepreneurs engagés.

En 2022, ce sont plus de 35.000 entrepreneurs accompagnés et financés bénéficiant de 500 millions d'euros de garanties et d'investissements solidaires. Pour répondre aux défis sociaux et écologiques que portent de plus en plus d'entrepreneurs, France Active ambitionne d'ici 2027 de doubler son activité d'investisseur solidaire et d'accroître de 50% son activité de garant.