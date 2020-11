Française Real Estate Managers : du nouveau à Nice

(Boursier.com) — Après le lancement des travaux de l'opération "L'Avant-Scène" en juin dernier, dans le nouveau quartier du Grand Arénas, au coeur de l'Eco-Vallée à Nice, QUARTUS, premier ensemblier urbain indépendant français tourné vers les nouveaux usages, annonce la vente en état futur d'achèvement (VEFA) de la résidence services seniors à La Française Real Estate Managers pour le compte de PFA.

Menée en étroite collaboration avec l'EPA Nice Ecovallée, L'Avant-Scène est une opération mixte située dans une zone d'intérêt national au coeur de la ZAC de Grand Arénas. L'ensemble, de plus de 36.000 m2 en R+10 et R+6, comprend une offre de logements de nature diversifiée (en accession, locatif social, résidence services seniors, résidence étudiante, résidence de tourisme) ainsi que des espaces de bureaux, de commerces et de services de proximité.

L'Avant-Scène est un programme d'envergure qui s'inscrit dans une démarche de mixité sociale, fonctionnelle et générationnelle.