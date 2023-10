Founders Future acquiert la plateforme de financement participatif Sowefund

(Boursier.com) — Founders Future, structure d'investissement française, annonce l'acquisition de Sowefund, plateforme pionnière du financement participatif en France. Cette acquisition stratégique signe le début d'une collaboration enrichissante entre les deux acteurs qui partagent la mission de développer et financer l'entrepreneuriat au service des grandes transitions, en France comme en Europe.

Cette alliance répond en particulier à l'évolution de la nouvelle génération d'investisseurs qui souhaitent investir de manière plus directe et en toute transparence dans l'économie réelle. Aujourd'hui réservé aux investisseurs professionnels, le groupe mettra à disposition le meilleur de ces deux univers pour adresser un public plus large et renforcer les opportunités d'investissement et de développement aussi bien pour les investisseurs que les entrepreneurs.

Démocratiser l'investissement dans les PME innovantes et en croissance

Lancée en 2014 par Georges Viglietti et Benjamin Wattinne, Sowefund est une plateforme de financement participatif leader dans les startups françaises innovantes. La plateforme finance ainsi les entreprises en equity qui proposent une innovation fondamentalement responsable, aussi bien pour la société que l'environnement.

Avec pour mission d'apporter aux investisseurs le meilleur des PME innovantes, Sowefund s'est construit autour d'un processus d'investissement méthodique et encadré grâce à un choix très sélectif uniquement d'entreprises, des processus de due diligence à l'image des meilleurs fonds d'investissement, ainsi qu'un suivi et un reporting minutieux.

Ces spécificités ont permis à la plateforme d'être rentable depuis 2022 et d'afficher une croissance de 60% en 2023. Sowefund a levé 81 ME depuis ses débuts et vient de franchir la barre symbolique des 100 campagnes financées tout en fédérant une communauté de plus de 110.000 investisseurs.

Grâce à son équipe composée d'une vingtaine de personnes, la plateforme a jusqu'à aujourd'hui accompagné 103 campagnes, dont 86 startups, et réalise en 2023 ses meilleures performances : depuis le début de l'année 19 entreprises sont accompagnées et 16 startups ont été financées. Parmi ces PME, on peut notamment retrouver de nombreux champions français de la tech et de la transition écologique tels que Ekwateur, Agriloops, Lunii, Axioma, Extracadabra ou encore Futura Gaïa.

Enfin, Sowefund est également l'une des toutes premières plateformes françaises à obtenir le nouvel agrément AMF de prestataire européen de services de financement participatif, qui lui permet d'opérer dans les pays européens réglementés.